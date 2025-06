Cúpula do G7 reúne líderes das maiores economias do mundo no Canadá

Líderes das maiores economias do mundo estão reunidos no Canadá para a cúpula do G7. O encontro acontece em meio à escalada de violência no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está desde domingo (15) na região montanhosa do oeste do Canadá. O presidente Lula desembarca em Calgary por volta das 21h desta segunda-feira (16), pelo horário de Brasília. Lula atendeu ao pedido de Volodmir Zelensky e irá se reunir com o líder da Ucrânia, país convidado do G7, na tarde desta terça-feira (17) em Kananaskis, no Canadá. O presidente também terá reuniões bilaterais com o primeiro-ministro canadense e alemão.



