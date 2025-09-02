Cúpula na China reúne mais de 20 líderes de países não ocidentais

Uma cúpula de dois dias, na China, reuniu mais de 20 líderes de países não-ocidentais. Entre eles, o presidente da Rússia e o primeiro-ministro da Índia. Vladimir Putin e Narendra Môdi caminharam de mãos dadas até o anfitrião, Xi Jinping. No discurso de encerramento, o presidente chinês defendeu a igualdade soberana entre os países e a participação de todos nas decisões globais. As palavras de Xi Jinping foram interpretadas como uma crítica direta aos Estados Unidos, que tem imposto taxas comerciais a várias nações, incluindo a China e a Índia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!