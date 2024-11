Dama dos Cravos: Celeste Caeiro, ícone revolucionário em Portugal, morre aos 91 anos

Morreu nesta sexta (15), em Portugal, aos 91 anos, Celeste Caeiro; conhecida como a Dama dos Cravos. Celeste ficou marcada na história ao distribuir cravos vermelhos aos soldados no levante de 25 de abril de 1974, que derrubou a ditadura em Portugal. O gesto deu nome à Revolução dos Cravos, que encerrou 48 anos de regime fascista e abriu caminho para a democracia no país. Este ano, ela participou das celebrações do cinquentenário do movimento, que também resultou na independência de várias colônias portuguesas na África.