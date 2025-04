Oratório sai na frente do Independente pela semifinal do Campeonato Amapaense

Pela semifinal do Campeonato Amapaense, o Oratório saiu na frente do Independente. Balão Marabá, de muito longe fez, de falta, o primeiro do jogo. No segundo tempo, Marreta marcou o gol da vitória. O jogo da volta será no próximo sábado (3), valendo uma vaga na final do Amapaense.



