Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado por ampla maioria

Neste sábado (1º) o dia foi agitado no Congresso Nacional. Isso porque, de acordo com o regimento, as eleições para a presidência da Câmara e do Senado ocorrem sempre no dia 1º de fevereiro. A primeira votação começou no fim da manhã e no meio da tarde, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, foi escolhido presidente do Senado e do Congresso Nacional por ampla maioria. Ele teve 73 votos entre os 81 senadores, a maior votação desde José Sarney em 2003, que teve 76 votos. Acolumbre, que vai ocupar a presidência do Senado nos próximos dois anos, disse que todos os senadores vão ter espaço em seu mandato.