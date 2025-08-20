Logo R7.com
Decisão de que leis estrangeiras não podem ser aplicadas no Brasil repercute no mercado financeiro

Ibovespa registra queda e dólar apresenta alta após declaração sobre leis estrangeiras

JR na TV|Do R7

A decisão de Flávio Dino, de que leis estrangeiras não podem ser aplicadas no Brasil, repercutiu hoje no mercado financeiro. O Ibovespa caiu mais de 2%, aos 134 mil pontos. Foi a maior queda diária desde abril. Já o dólar subiu 1,19%, cotado em R$ 5,49. Os investidores temem o impacto financeiro nos bancos que têm negócios nos Estados Unidos, caso se recusem a aplicar as sanções econômicas determinadas pelo governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes.

