Defesa Civil do Pará interdita imóveis atingidos por tromba d’água no último final de semana

A Defesa Civil do Pará interditou os imóveis atingidos por uma tromba d`água, no final de semana. No total, foram 150 pessoas atingidas. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que os ventos atingiram cerca de 90 quilômetros por hora. Nesta quarta-feira (07), uma comitiva do governo visitou a comunidade atingida. Eles distribuíram cestas básicas e auxílio moradia para famílias de baixa renda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!