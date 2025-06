Defesa Civil do RS confirma terceira morte causada pelas chuvas que atingem o estado

Subiu para três o número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul, que já obrigaram mais de seis mil pessoas a deixarem suas casas. Mauro Perfeito, de 72 anos, foi atingido por uma árvore que caiu com a força da chuva em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Seis rios transbordaram e, mesmo com a trégua na chuva, regiões como a Serra Gaúcha, o Vale do Rio Pardo e a Grande Porto Alegre continuam em alerta. A Defesa Civil confirmou ainda o desaparecimento de um homem arrastado pela correnteza e reforçou que o nível do Guaíba pode chegar à cota máxima de inundação nos próximos dias.



