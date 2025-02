Defesa de Jair Bolsonaro se reúne com Luís Roberto Barroso e informa que vai entrar com recursos

A defesa de Jair Bolsonaro se reuniu, nesta segunda (24), com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Sérgio, o advogado do ex-presidente, afirmou que vai pedir a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A delação faz parte da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outras 33 pessoas por um suposto plano de golpe de Estado.



