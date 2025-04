Defesa do motorista que atropelou e matou duas jovens em SP entra com pedido de liberdade na Justiça

A defesa do motorista que atropelou e matou duas jovens na região metropolitana de São Paulo entrou com o pedido de liberdade na Justiça. Brendo Sampaio, de 26 anos, está preso preventivamente. O Jornal da Record teve acesso ao depoimento dele na audiência de custódia. Nesta sexta (11), as vítimas Isabelli Helena Lima da Costa e Isabela Priel Régis foram sepultadas juntas. O velório e enterro aconteceram em São Caetano do Sul, mesma cidade do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!