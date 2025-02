Delação de Mauro Cid revela suposta pressão de Bolsonaro para comprovar fraude nas urnas

Novos trechos da delação de Mauro Cid revelam uma suposta pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de comprovar fraude nas urnas. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro afirmou, em delação premiada, que o ex-presidente pressionou as Forças Armadas para ter um relatório que indicasse fraude na eleição de 2022. Nesta sexta (21), Bolsonaro voltou a criticar a denúncia em que é acusado de tramar um golpe de estado.



