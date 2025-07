Delegado é baleado e homem morre durante operação na periferia de Salvador (BA)

Um delegado foi baleado durante uma operação na periferia de Salvador. No tiroteio uma mulher também ficou ferida e um homem morreu. O delegado foi socorrido e levado para o hospital geral do estado e está fora de perigo. Logo após o tiroteio, a segurança foi reforçada e a polícia ocupou o bairro. A operação desta segunda-feira (14) foi para cumprir um mandado de prisão. Os agentes foram recebidos a tiros por criminosos armados, que estavam em uma festa clandestina. Segundo a polícia, esses eventos são patrocinados pelo tráfico de drogas em bairros populares e atraem muitos frequentadores.



