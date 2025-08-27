Logo R7.com
Demitida por Trump, diretora do Banco Central americano afirma que vai recorrer da decisão

Em uma reunião de gabinete, Trump disse que já tem uma pessoa em mente para a vaga de Lisa Cook

JR na TV|Do R7

A diretora do banco central americano, demitida por Donald Trump, afirmou que vai recorrer da decisão e o presidente disse estar pronto para enfrentar um processo na Justiça. Em uma reunião de gabinete, Trump disse que já tem uma pessoa em mente para a vaga de Lisa Cook. Trump acusa lisa de ter cometido fraudes em contratos imobiliários. Ela, no entanto, disse que vai permanecer no cargo e que Trump não tem autoridade para demiti-la. No Fed desde 2022, o mandato é de até 14 anos. A defesa da diretora afirmou que o pedido de demissão será contestado na Justiça. O presidente americano disse que está preparado para a disputa judicial e que vai acatar as decisões do tribunal. Na prática, Lisa Cook ainda continua no cargo, como mostra o site oficial do Fed. O porta-voz da instituição afirmou que o presidente só pode remover diretores do Fed por justa causa. A demissão de um integrante do banco central pelo presidente é um ato sem precedentes nos Estados Unidos. Lisa Cook faz parte do comitê que define a taxa básica de juros da economia. Desde o início do mandato, Trump tenta diminuir esses índices.

