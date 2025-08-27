Demitida por Trump, diretora do Banco Central americano afirma que vai recorrer da decisão

A diretora do banco central americano, demitida por Donald Trump, afirmou que vai recorrer da decisão e o presidente disse estar pronto para enfrentar um processo na Justiça. Em uma reunião de gabinete, Trump disse que já tem uma pessoa em mente para a vaga de Lisa Cook. Trump acusa lisa de ter cometido fraudes em contratos imobiliários. Ela, no entanto, disse que vai permanecer no cargo e que Trump não tem autoridade para demiti-la. No Fed desde 2022, o mandato é de até 14 anos. A defesa da diretora afirmou que o pedido de demissão será contestado na Justiça. O presidente americano disse que está preparado para a disputa judicial e que vai acatar as decisões do tribunal. Na prática, Lisa Cook ainda continua no cargo, como mostra o site oficial do Fed. O porta-voz da instituição afirmou que o presidente só pode remover diretores do Fed por justa causa. A demissão de um integrante do banco central pelo presidente é um ato sem precedentes nos Estados Unidos. Lisa Cook faz parte do comitê que define a taxa básica de juros da economia. Desde o início do mandato, Trump tenta diminuir esses índices.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!