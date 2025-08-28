Deputado Eduardo Suplicy é internado em Niterói (RJ)

O deputado estadual Eduardo Suplicy está internado em Niterói, no Rio de Janeiro. O político participava de um evento em Maricá, na segunda-feira (25), quando passou mal.

Suplicy foi levado para um hospital na cidade da região metropolitana, onde foi identificada uma arritmia cardíaca e depois foi transferido para a unidade médica em Niterói.

O deputado paulista afirmou, em um vídeo gravado do quarto, que vai precisar de um marca-passo. Segundo o hospital, o quadro de saúde de Suplicy é estável.

