Deputados da Itália aprovam lei que limita a concessão de cidadania a estrangeiros

Os deputados da Itália aprovaram uma lei que limita a concessão de cidadania para estrangeiros. A medida afeta brasileiros que buscam o passaporte europeu. O decreto segue agora para sanção da primeira-ministra, Giorgia Meloni, que lidera a coalizão que apresentou a proposta ao parlamento. Segundo a nova regra, entre os nascidos fora da Itália, somente filhos e netos de italianos poderão se tornar cidadãos do país, com direito a documentação. Antes, a cidadania era um direito transmitido, sem limite de gerações, desde que o nascimento de um familiar tivesse acontecido na Itália, depois de 1861.



