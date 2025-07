Desastres climáticos provocados pelas chuvas no Brasil triplicaram nesta década, mostra estudo

Um estudo divulgado, hoje (1º), mostra que os desastres climáticos provocados pelas chuvas no Brasil triplicaram nesta década. De acordo com o documento, mais de 7.500 desastres foram registrados de 2020 a 2023. Enquanto em toda a década passada, foram pouco mais de 2.300. 83% dos municípios brasileiros já foram atingidos por desastres climáticos relacionados a chuvas, e os prejuízos econômicos chegam a R$ 132 bilhões.



