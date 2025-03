Desempenho da economia impulsiona o turismo e permite faturamento de R$ 207 bilhões em 2024

O desempenho positivo da economia brasileira ajudou a impulsionar o turismo em 2024. Segundo pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, foram R$ 207 bilhões, um aumento de 4,3% em comparação ao ano anterior. Os brasileiros gastaram mais para passear ou para viajar a trabalho. Com tantos destinos pra visitar no país, 19 estados tiveram crescimento no turismo. A locação de veículos cresceu quase 11% e os restaurantes tiveram alta de 8,4%. Nos serviços de hospedagem, o aumento foi de 7,7%. A economia aquecida impulsionou o setor de eventos e o chamado turismo corporativo também cresceu.



