Desmatamento na Amazônia cai 7% em 2024, no segundo ano seguido de queda

O desmatamento na Amazônia caiu 7% em 2024. Foi o segundo ano seguido de queda. De janeiro a dezembro de 2024, foram derrubados cerca de 3.700 quilômetros quadrados. No mesmo período de 2023, a devastação atingiu mais de 4 mil quilômetros quadrados. Apesar da queda, a degradação ambiental aumentou em quase seis vezes, puxada principalmente pelas queimadas de agosto e setembro do ano passado. Os dados são do instituto de pesquisa Imazon.