Desmatamento na Amazônia cresce 68% em janeiro de 2025, na comparação com janeiro de 2024

O desmatamento na Amazônia aumentou 68% em janeiro de 2025 em comparação ao mesmo mês de 2024, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A devastação totalizou 133 quilômetros quadrados, equivalente a mais de 400 campos de futebol por dia. Mato Grosso teve o maior índice de desmatamento (45%), seguido por Roraima (23%) e Pará (20%). Na degradação ambiental, o Pará liderou com 46%, seguido do Maranhão. Um engenheiro florestal alertou para os impactos ambientais, sociais e econômicos, além do potencial aumento na emissão de gases de efeito estufa. Ele destacou que essas atividades ilegais não geram empregos formais e estão frequentemente ligadas à violência no campo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!