Detento foge da cadeia durante audiência e mata idoso no interior de Goiás

Um detento fugiu da cadeia durante uma audiência no interior de Goiás. Em seguida, ele matou um idoso e roubou a moto da vítima. O criminoso foi recapturado horas depois da fuga. Diniz dos Santos tinha 75 anos. Em um vídeo, João Vítor aparece fugindo com a moto da vítima. a Polícia Penal e o Ministério Público de Goiás abriram investigação para apurar a fuga.



