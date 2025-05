Detran de SP registra mais de 2,6 mil pedidos de análise contra placas clonadas em apenas um ano

No último ano, o Detran de São Paulo registrou mais de 2,6 mil pedidos de análise de veículos com placas clonadas. Quem passa por essa situação pode receber multas injustas e até ter problemas com a polícia. Veja na reportagem o passo a passo de como resolver esse problema.



