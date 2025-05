Devolução de dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas deve começar neste mês

A devolução do dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas deve começar ainda neste mês. O governo detalhou nesta quinta-feira (08) as medidas que vai adotar. 9 milhões de aposentados e pensionistas poderão pedir o dinheiro de volta. Vai ser necessário contestar o valor, por meio do aplicativo "Meu INSS" ou pelo telefone "135" para ter direito ao ressarcimento. O INSS pretende cobrar das associações os valores descontados indevidamente. A Advocacia-Geral da União pediu o bloqueio de bens de 12 entidades e 6 empresas que atuaram como intermediárias.



