Dez palmeirenses são presos por participação na morte de torcedor do Cruzeiro

Nesta terça (3), dez torcedores do Palmeiras foram presos suspeitos de participação na emboscada que terminou na morte de um cruzeirense na rodovia Fernão Dias em outubro. Todos são ligados à Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras. Entre os detidos na operação, está o advogado da torcida, Luíz Ferretti Júnior. A investigação mostrou que o carro dele estava no local da emboscada.