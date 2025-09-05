Dez pessoas são presas suspeitas de integrar maior quadrilha de produção de cogumelos alucinógenos
Operação desarticula esquema de venda pela internet
Uma operação policial desarticulou aquela que pode ser a maior rede de tráfico de cogumelos alucinógenos do país. Os policiais cumpriram 19 mandados de prisão em sete estados e no DF. Nove pessoas foram presas preventivamente, duas delas em Brasília, sendo um deles estudante da UnB, e mais uma em flagrante no DF. A polícia identificou 1,3 tonelada de cogumelos enviados pelos Correios. Além disso, R$ 250 milhões em bens foram bloqueados pela Justiça.
O cultivo da droga era feito no Paraná, em Santa Catarina e no Distrito Federal. A droga era oferecida em redes sociais e em aplicativos de mensagem. O consumidor era direcionado para uma loja online onde a venda era feita via Pix e cartão de crédito. Os traficantes usavam um sistema intitulado de ‘dropshipping’, que dispensa estoque. Desta forma, a entrega é feita pelo fornecedor, não pelo vendedor.
