Dez pessoas são presas suspeitas de integrar maior quadrilha de produção de cogumelos alucinógenos

Uma operação policial desarticulou aquela que pode ser a maior rede de tráfico de cogumelos alucinógenos do país. Os policiais cumpriram 19 mandados de prisão em sete estados e no DF. Nove pessoas foram presas preventivamente, duas delas em Brasília, sendo um deles estudante da UnB, e mais uma em flagrante no DF. A polícia identificou 1,3 tonelada de cogumelos enviados pelos Correios. Além disso, R$ 250 milhões em bens foram bloqueados pela Justiça.