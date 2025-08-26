Dez pessoas são resgatadas em trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ)
Bombeiros realizam operação de 13 horas para salvar grupo
Dez pessoas foram resgatadas numa trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, região serrana do Rio. Os bombeitos usaram equipamentos de escalada para fazer o salvamento. A operação começou no domingo (24) e durou cerca de 13 horas. O grupo não conseguiu voltar sozinho por causa do terreno acidentado e da escuridão. As vítimas foram encontradas em boas condições, sem ferimentos e recusaram o atendimento médico.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas