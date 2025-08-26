Dez pessoas são resgatadas em trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ)

Dez pessoas foram resgatadas numa trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, região serrana do Rio. Os bombeitos usaram equipamentos de escalada para fazer o salvamento. A operação começou no domingo (24) e durou cerca de 13 horas. O grupo não conseguiu voltar sozinho por causa do terreno acidentado e da escuridão. As vítimas foram encontradas em boas condições, sem ferimentos e recusaram o atendimento médico.



