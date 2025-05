Dia do Trabalho é marcado por homenagens e protestos em várias cidades do mundo

Em todo o mundo, manifestantes participaram de eventos em homenagem ao Dia do Trabalhador. Em algumas cidades, houve protestos e confusão. Países como França, Uruguai, Colômbia, Peru, Bolívia, Estados Unidos, França, Sérvia, Coreia do Sul e Cuba participaram das manifestações. No Brasil, eventos esportivos e shows marcaram as comemorações do dia 1º de maio. Em algumas capitais, houve manifestações pedindo o fim da escala 6x1. A maior concentração de trabalhadores foi no Campo de Marte, em São Paulo. Centrais sindicais promoveram apresentações gratuitas e sorteios. O lema deste ano foi: "por um Brasil mais justo: solidário, democrático, soberano e sustentável".



