Dia Internacional da Mulher é marcado por protestos e homenagens pelo mundo

No Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado (8), protestos e homenagens ocorreram em várias cidades pelo mundo. Em Madrid, na Espanha, manifestantes exigiram ações do governo por igualdade de gênero. Já Nova York, nos Estados Unidos, viu uma grande manifestação pelos direitos das mulheres, enquanto Paris, na França, recebeu cerca de 50 mil participantes em celebração. E a Torre Eiffel exibiu mensagens de apoio às mulheres afegãs. Na Itália, a Fontana de Trevi mostrou projeções sobre igualdade de gênero. Em Berlim, na Alemanha, mais de 10 mil pessoas se reuniram para marcar a data.



