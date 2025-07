Dilma Rousseff anuncia a entrada da Colômbia e do Uzbequistão no Banco do BRICS O Banco do BRICS financia projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento

JR na TV|Do R7 05/07/2025 - 20h23 (Atualizado em 05/07/2025 - 20h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share