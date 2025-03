Dilma Rousseff é eleita para novo mandato à frente do Banco do Brics

A ex-presidente Dilma Rousseff foi reeleita para um novo mandato à frente do banco do Brics. A decisão unânime entre os países que compõem o bloco foi anunciada depois que a Rússia deu aval à renovação do mandato. Dilma foi indicada pelo presidente Lula. Ela está no cargo desde 2023 e agora pode ficar até 2029. O banco tem sede em Xangai e financia projetos dos países integrantes do bloco.



