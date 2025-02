Dino determina prazo para CGU concluir auditoria sobre R$ 469 milhões em emendas parlamentares

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Controladoria-Geral da União conclua em 60 dias uma auditoria no repasse e uso de R$ 469 milhões em emendas parlamentares. Essas emendas foram transferidas a estados e municípios no ano passado, sem a apresentação de um plano de trabalho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!