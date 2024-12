Disparos contra as meninas Emily e Rebecca teriam sido feitos por policiais, mostra perícia em 3D

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro solicitou a reabertura do processo relacionado às mortes de Emily Vitória e Rebecca Beatriz. Uma perícia #D - isto é, em três dimensões - sugere que os disparos foram feitos por policiais. As primas foram baleadas enquanto brincavam na calçada em Duque de Caxias, há quatro anos. O inquérito arquivado em 2022 atribuiu os tiros a traficantes. A nova simulação indicou inconsistências nas investigações anteriores e pede uma avaliação pelo Ministério Público.