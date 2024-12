Disparos contra as meninas Emily e Rebecca teriam sido feitos por policiais, mostra perícia em 3D

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu a reabertura do processo que investigou as mortes de duas primas que foram baleadas há quatro anos. Uma perícia realizada em três dimensões mostrou que os disparos teriam sido feitos por policiais e não por traficantes, como havia concluído o inquérito. Na época, parentes e testemunhas contestaram a versão. As primas brincavam na calçada de casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foram atingidas por um mesmo tiro de fuzil.