Disputa entre facções rivais provoca madrugada de tiroteios e terror na zona norte do Rio

A invasão dos Morros do Fubá e Campinho, na zona norte do Rio, foi marcada por um intenso tiroteio entre traficantes das duas maiores facções do estado nesta madrugada (15). Equipes da polícia militar foram acionadas para evitar novos confrontos. Veículos blindados da polícia deram apoio a operação. As disputas pelo controle da região se intensificaram nos últimos três anos, com destaque para 2025. De janeiro até agosto, foram registrados cem tiroteios. O número é mais que o triplo, na comparação com o mesmo período de 2024.



