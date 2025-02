Documentário do PlayPlus sobre Vicente Matheus é exibido no Parque São Jorge, sede do Corinthians

O Parque São Jorge, sede social do Corinthians, exibiu neste sábado (22), aos sócios do clube, o documentário "Vicente Matheus - Haja o que Hajar". A produção original do PlayPlus retrata a vida do homem que é considerado o maior presidente da história do Timão. Durante o evento, também foi inaugurada uma sala em homenagem a Vicente Matheus e aos presidentes do Corinthians.



