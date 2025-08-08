Dois aviões quase batem antes de decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo
Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave
Dois aviões quase bateram antes da decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Um avião da Air France tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de uma aeronave da Azul.
