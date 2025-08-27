Dois jovens suspeitos de aplicar golpes na internet são presos em São Paulo

Dois jovens suspeitos de aplicar golpes na internet foram presos em São Paulo. Segundo os investigadores, eles usam a inteligência artificial para manipular as falas de pessoas famosas e para dar credibilidade às fraudes. Com a quebra do sigilo telefônico dos investigados e a apreensão de computadores, a polícia espera chegar a mais vítimas. O grupo criavam anúncios falsos na internet para divulgar produtos de marcas conhecidas com descontos de até 95%. As vítimas pagavam por produtos que nunca eram entregues.

Duas semanas atrás, o Jornal da Record mostrou a primeira fase da operação que identificou os dois jovens de 20 anos. Eles criavam sites para divulgar concursos falsos. Nas redes sociais, eles ostentavam uma vida de luxo. Os dois principais chefes do grupo foram presos e respondem pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato eletrônico. A polícia já ouviu o depoimento de outros 15 investigados envolvidos no esquema.

Policiais acreditam que os suspeitos seguem criando novos sites para prosseguir com as fraudes. Segundo a investigação, eles podem ter movimentado R$ 40 milhões por mês.

