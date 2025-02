Dólar desvaloriza após Trump anunciar que pode chegar a acordo comercial com a China

Nesta sexta (24), o dólar desvalorizou em relação a outras moedas do mundo. O índice da moeda americana acumula 1,79% de queda esta semana. É a maior desvalorização no período desde novembro de 2023. O resultado é reflexo do anúncio do presidente Donald Trump a respeito de um possível acordo comercial com a China, contrariando as expectativas de tarifar importações de produtos chineses.