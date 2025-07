No Brasil, o mercado financeiro fechou o dia com a moeda americana em queda de 0,28%, cotada a R$ 5,40. O menor valor em um ano. A bolsa de valores fechou em alta de 1,35%. O Ibovespa encerrou o dia com quase 141 mil pontos, atingindo um novo recorde.



