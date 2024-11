Dólar fecha em R$ 5,91, maior nível nominal da história

No mercado financeiro, os investidores operaram na expectativa pelo anúncio do pacote de corte de gastos do governo. O dólar subiu 1,8% e terminou o dia cotado em R$ 5,91. É o maior valor nominal de fechamento da moeda americana na história do real, o que não leva em conta a inflação acumulada ao longo do tempo pela economia brasileira, que já teve outras moedas. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,73%, acima dos 127 mil pontos.