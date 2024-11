Dólar registra alta de 1,53% e encerra semana a R$ 5,86

No mercado financeiro, o dólar registrou alta de 1,53% e encerrou a semana em R$ 5,86. É a maior cotação desde maio de 2020. Já o principal indicador da bolsa de valores de São Paulo fechou em queda de 1,23%, aos 128 mil pontos. Três fatores influenciaram os negócios nesta sexta (1º): a geração de emprego abaixo do esperado nos Estados Unidos, a proximidade da eleição americana e a indefinição sobre os cortes de gastos do governo brasileiro.