Donald Trump afirma que Brasil é um 'parceiro comercial horrível' e volta a defender Bolsonaro

Presidente dos EUA comenta tarifas e relações comerciais com o Brasil em coletiva na Casa Branca

JR na TV|Do R7

Donald Trump afirmou hoje que o Brasil é um parceiro comercial horrível. E voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos disse que não está preocupado com a aproximação de países da América Latina com a China. Mas chamou o Brasil de "parceiro comercial horrível". Apesar das declarações, o Brasil tem um histórico de déficit comercial com os americanos. Ou seja, compra mais do que vende.

