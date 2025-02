Donald Trump e Emmanuel Macron discutem fim da guerra na Ucrânia durante encontro nos EUA

O fim da guerra na Ucrânia foi um dos assuntos discutidos pelos presidentes dos Estados Unidos e da França nesta segunda (24), durante encontro entre Donald Trump e Emmanuel Macron em Washington. Os dois participaram de uma reunião virtual do G7, grupo das sete maiores economias do mundo. Depois, tiveram um encontro bilateral.



