Donald Trump impõe milhares de demissões em projeto de ampla reforma administrativa nos EUA

O presidente Donald Trump determinou milhares de demissões, parte de uma ampla reforma administrativa divulgada durante toda a campanha eleitoral. O objetivo do republicano é aumentar o poder de compra da população e estimular a economia americana por meio da redução de gastos do governo e do aumento da eficiência da máquina pública. Um dos decretos instituiu o fim do home-office para funcionários públicos, o que afeta quase metade dos 2,3 milhões de servidores, que adotavam um modelo híbrido de trabalho.