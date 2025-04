Donald Trump intensifica ações contra imigração ilegal nos EUA prestes a completar 100 dias no poder

Às vésperas de completar 100 dias no poder, Donald Trump tem intensificado as ações contra a imigração ilegal aos Estados Unidos. Desde o início do mandato, 139 mil estrangeiros foram deportados. Dezenas de fotos de imigrantes ilegais, que foram presos, foram expostas nesta segunda-feira (28) nos gramados da Casa Branca. Segundo o governo, eles foram acusados ou condenados por diferentes crimes como assassinato e abuso sexual.



