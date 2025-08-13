Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção

O Ministério Público de São Paulo fez uma operação contra um esquema de corrupção bilionário. Seis pessoas foram presas - entre elas, o dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, os auditores fiscais Artur Gomes da Silva Neto e Marcelo de Almeida Gouveia, e o diretor da rede varejista Fast Shop, Mário Otávio Gomes. A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na região metropolitana e no interior do estado. Foram encontrados em vários endereços o equivalente a R$ 1,8 milhão em espécie, uma nota promissória no valor de R$ 2,3 milhões, aparelhos eletrônicos e dois sacos com esmeraldas. Segundo o MP, eles são suspeitos de integrar um esquema de corrupção envolvendo a Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo. A promotoria apontou o auditor Artur Gomes como o chefe do esquema.



