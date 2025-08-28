Logo R7.com
Duas crianças morrem em tiroteio dentro de igreja em Mineápolis (EUA)

O atirador ainda feriu 17 pessoas, sendo 14 crianças

JR na TV|Do R7

Duas crianças morreram em um tiroteio dentro de uma igreja em Mineápolis, nos Estados Unidos. No local também funcionava uma escola. O atirador ainda feriu 17 pessoas, sendo 14 crianças.  

Segundo a polícia, o ataque aconteceu durante uma celebração religiosa que marcava o início do ano letivo. O homem, de 23 anos, estava armado com um rifle, uma espingarda e uma pistola. Ele atirou contra o próprio corpo e não sobreviveu. 



