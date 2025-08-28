Duas crianças morrem em tiroteio dentro de igreja em Mineápolis (EUA)

Duas crianças morreram em um tiroteio dentro de uma igreja em Mineápolis, nos Estados Unidos. No local também funcionava uma escola. O atirador ainda feriu 17 pessoas, sendo 14 crianças.

Segundo a polícia, o ataque aconteceu durante uma celebração religiosa que marcava o início do ano letivo. O homem, de 23 anos, estava armado com um rifle, uma espingarda e uma pistola. Ele atirou contra o próprio corpo e não sobreviveu.