Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no interior de São Paulo

Um avião monomotor caiu em Quadra, no interior de São Paulo, resultando na morte do piloto Nelson Ponzone, de 77 anos, e sua esposa Vivian, de 74 anos. O casal, residente em Santana de Parnaíba, partiu para um voo de passeio antes do acidente. A aeronave decolou do clube de voo da cidade e caiu em um canavial. Nelson era um piloto experiente e possuía a aeronave, construída amadoramente, desde 2018. Os bombeiros foram acionados para conter o incêndio, e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga as causas do acidente, ainda desconhecidas. A mesma aeronave já havia sofrido um acidente em 2019.



