Duas pessoas são presas suspeitas de vender drogas misturadas a doces em São Paulo

Duas pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de vender drogas misturadas a doces. A quadrilha comercializava os entorpecentes apenas pela internet. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços da Grande São Paulo. Em uma casa na zona leste da capital, os policiais encontraram vários tipos de drogas como metanfetamina, LCD, ecstasy e quetamina, um medicamento usado como anestésico de cavalos. Todos os entorpecentes estavam embalados e prontos para a venda. A droga era escondida em embalagens de doces, ou até injetadas em balas de goma, muito consumidas por crianças. As investigações começaram em julho do ano passado, depois da apreensão de um celular e a quebra do sigilo telefônico do aparelho, onde foram encontradas mensagens com informações de como a quadrilha agia. Os policiais conseguiram identificar uma elaborada estrutura de distribuição, que usava motoboys de aplicativos para entregar a droga em diferentes regiões da Grande São Paulo.



