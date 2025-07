Edinho Silva é eleito o novo presidente nacional do PT

O ex-ministro e ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, é o novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Apoiado pelo presidente Lula, Edinho Silva tem 73,48% dos votos apurados até momento. O anúncio foi feito pelo presidente interino do PT, Humberto Costa, mesmo com a indefinição sobre o pleito no diretório de Minas Gerais após a judicialização do processo. A eleição no estado ficou para o dia 13. Também faltam os votos da Bahia, Pernambuco, Pará e Paraná, mas segundo o partido, o resultado não será alterado. Edinho Silva já foi presidente do Partido dos Trabalhadores entre 2009 e 2013. Além disso, esteve à frente da Secretaria de Comunicação no governo Dilma Rousseff, e coordenou a campanha do presidente Lula em 2022.



