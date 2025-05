Eleição do presidente da CBF acontece um dia antes da apresentação de Ancelotti na seleção

A CBF marcou para o dia 25 de maio a eleição do próximo presidente. Será um dia antes da apresentação do técnico Carlo Ancelotti. Interventor da CBF, o empresário Fernando Sarney, está na confederação desde 1988. Maranhense, filho de José Sarney, ele foi eleito vice-presidente da entidade em 2004, quando Ricardo Teixeira comandava o futebol brasileiro. Agora, ele substitui Ednaldo Rodrigues, afastado da presidência da CBF por uma decisão liminar.



